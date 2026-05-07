ロンドン・ヒースロー空港を運営するヒースロー・エアポートは、空港内で稼働する自律清掃ロボット24台の愛称を公募で決定した。数千件の応募の中から投票で選ばれ、イギリスらしいユーモアとポップカルチャーへの愛にあふれた、音楽や映画をもじったネーミングが多く選出された。バンドや俳優、ポップスター、ミュージカルをもじった「フリートウッド・バック（Fleetwood Vac）」、「メリル・スウィープ（Meryl Sweep）」、「スク