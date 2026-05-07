タレントの渡辺満里奈が6日に自身のアメブロを更新。夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤と結婚記念日のディナーへ行ったことを報告した。この日、渡辺は5月5日が結婚記念日だったことを明かし「当日は夫が仕事のため、今日行ってきました」と、後日ディナーへ行ったことを報告した。続けて「美味しいお鮨が食べたい！とずっと私がわめいていたので、今日は鮨！」と念願の寿司店を訪れたことを明かし「アットホームな雰囲気が