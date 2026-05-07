◆明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ▽第１５節鹿島３―０水戸（６日・メルカリスタジアム）東地区の首位に立つ鹿島は、ホームに水戸を迎えた「茨城ダービー」で３―０の勝利を収めた。ＦＷ師岡柊生のゴールで先制し、ＦＷレオセアラが２ゴールを奪った。他会場の結果次第では、次節の横浜ＦＭ戦（１０日）で勝利すれば東地区の１位が決まる可能性が出てきた。採点と寸評は以下の通り。鬼木達監督【６・５】相手の退場はあった