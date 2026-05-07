◆明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ▽第１５節 鹿島３―０水戸（６日・メルカリスタジアム）

東地区の首位に立つ鹿島は、ホームに水戸を迎えた「茨城ダービー」で３―０の勝利を収めた。ＦＷ師岡柊生のゴールで先制し、ＦＷレオセアラが２ゴールを奪った。他会場の結果次第では、次節の横浜ＦＭ戦（１０日）で勝利すれば東地区の１位が決まる可能性が出てきた。

採点と寸評は以下の通り。

鬼木達監督【６・５】相手の退場はあったものの、先発６枚入れ替えで３―０は十二分の成果

ＧＫ早川友基【６・５】苦しかった時間帯に好セーブを繰り出し、鋭いキックによる退場演出も。後半は被シュートゼロ

ＤＦ小池龍太【６・５】安定感、安心感をもたらす意図ある組み立て。３点目演出の縦パスなど随所に痺れるクリエイティビティー

ＤＦ植田直通【６・５】持ち場で相手を封鎖し、持ち場を離れた場面でも相手を確実に潰す対応。これで１５戦８失点に

ＤＦキムテヒョン【６・５】早い時間に警告持ちとなったことで動きは制限されたが、ダイビングヘッドによるアシストで先制点アシストの大仕事

ＤＦ安西幸輝【６・０】首筋が強いレオセアラ仕様のゆるふわクロスで汚名返上のアシスト

ＭＦ三竿健斗【６・０】滑らかさに欠ける場面も見られたが、要所を締める形で大勝を下支え

ＭＦ樋口雄太【６・０】以前よりも球持ちが良くなり、相手の想定外になり得るプレーも増えてきた印象。だからこそ軽率なミスは減らしたい

ＭＦチャヴリッチ【６・５】決定機演出のラストパス３本（→樋口、レオ、レオ）とバー直撃シュート１本。谷の指先に阻まれた前節も含め不憫が続くが、存在感は出せている。徳を積もう

ＭＦ林晴己【６・０】バチバチの球際攻防で魅せ、胸トラで魅せ、マルセイユルーレットで魅せ。ゴールで魅せる日が待たれる

ＦＷ田川亨介【―】筋肉系トラブルにより開始１３分で無念の負傷交代

ＦＷレオセアラ【８・０】圧巻２ゴール。豪快ヘッドの１点目もニア上ズドンの２点目も末恐ろしいが、中２日の最終盤に猛プレスで敵陣に突っ込んでいく姿には寒気を覚えた

ＦＷ師岡柊生【６・５】前半１３分ＩＮ。緊急出場となったが、２トップの一角でキープ力と推進力を発揮し先制点もゲット

ＭＦ荒木遼太郎【６・０】後半２３分ＩＮ。この展開で上手さが発揮できないわけがなく。伸び伸びとプレー

ＦＷ鈴木優磨【６・５】後半２３分ＩＮ。相手の股の間をヒールで通す痛快パスでアシスト

ＤＦ小川諒也【―】後半３７分ＩＮ。出場時間短く採点なし

ＤＦ濃野公人【―】後半３７分ＩＮ。出場時間短く採点なし

飯田淳平主審【６・５】笛の音がデカいとか、アクションが大きいとか「わかりやすさ」は信頼に繋がるなと

※平均は５・５〜６・０点。ＭＯＭはマン・オブ・ザ・マッチ（採点・岡島 智哉）