「仕事の事前準備もせず、同じミスを繰り返す」 「注意しても『最初はうまくいかないもの』と笑顔で流されてしまう」 学ぶ環境を整えていても、一向に仕事への姿勢が変わらない30代・40代の部下たち。教育の限界を感じ、期待することすら酷なのかと無力感に苛まれる。そんな、ベテラン層特有の悩みを持つ40代後半の女性から寄せられた切実な相談です。 ※本記事は、Podcast「5分で整うキャリア思考」の一部を抜粋・編集したもので