「仕事の事前準備もせず、同じミスを繰り返す」

「注意しても『最初はうまくいかないもの』と笑顔で流されてしまう」

学ぶ環境を整えていても、一向に仕事への姿勢が変わらない30代・40代の部下たち。教育の限界を感じ、期待することすら酷なのかと無力感に苛まれる。そんな、ベテラン層特有の悩みを持つ40代後半の女性から寄せられた切実な相談です。

※本記事は、Podcast「5分で整うキャリア思考」の一部を抜粋・編集したものです。

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相談内容 40代後半／女性

研究職に20年従事しています。わたしの悩みは部下によって仕事に対する姿勢が異なる点です。研究職のため、実験を1人で行うためには事前準備が成功のキーになります。標準プロトコルもあり、初めての実験の際にはベテラン経験者と一緒に行い、学べる環境だと思っています。しかし、メモを取ることはしない、実験前に事前準備をしないためミスが多い部下が数人います。メモを取る事や事前準備の必要性を伝えましたが、本人がやらない場合いつも無力感に襲われます。いつも初めは上手くいかないんだ、などと笑顔で言われると期待するのは酷なのか、とも思えてきます。そのような人も組織には存在する事を認めてチームがうまくいく方法を模索していくしかないのでしょうか。因みにそのような社員は新人ではなく、30代から40代です。

優しさが生んだ「共依存」という落とし穴

何度伝えても響かない相手に対し、「言っても無駄だ」と学習性無力感に陥ってしまうのは自然なことです。しかし、坂井さんは現在の状況を「共依存」という言葉で分析します。

相談者の「期待するのは酷なのかもしれない」という諦めを含んだ優しさと、その優しさに甘えて「最初はうまくいかないんですよ」と責任を回避する部下の態度。このお互いの妥協的な関係が、結果として「成長しない部下」と「無力感に苛まれる上司」という構造を支え合ってしまっている可能性があるのです。

また、部下が笑顔で失敗を語る裏には、「この年齢でミスをする自分」という情けなさを正当化し、惨めな気持ちをやり過ごそうとする心理も隠れているのかもしれないと坂井さんは言います。

改善を本人の意思に委ねない「行動療法」アプローチ

こうした状況を打破するためには、相手の意識を変えようとするのではなく、物理的に「行動」を制約するアプローチが有効です。坂井さんは、以下のステップを提案します。

1.プロセスの強制化

「メモを取る」「事前準備を確認する」という行動を、実験の工程に絶対に組み込みます。これらが完了していない場合は、次のステップに進ませないというルールを徹底します。

2.因果関係の刷り込み

準備を徹底して成功した際には「準備をしたからうまくいった」と強調し、失敗した際には「どのメモがあれば防げたか」を問い直します。「準備・メモ」と「結果」の因果関係を、行動療法的に何度も結びつけて学習させることが重要です。

まとめ

✅上司側の「諦め」と部下側の「甘え」が支え合う、共依存状態を断ち切る

✅意識改革を待たず、行動をプロセス化して「やらざるを得ない仕組み」を課す

✅半年ほど徹底しても変化がない場合は、適性を考慮した配置転換を検討する

坂井さんは最後に、相談者のこれまでの尽力を労いつつも、本人のためにも今の甘えの構造を断ち切り、時には厳しくプロセスを管理することが、組織と個人の双方を救う鍵になると締めくくりました。

プロフィール 坂井風太 早稲田大学法学部卒業後、2015年DeNAに新卒入社。旅行事業部（現エアトリ）に配属後、ゲーム事業部、小説投稿サービス「エブリスタ」に異動。2020年にエブリスタ代表取締役社長に就任。M＆Aや経営改革などを行うと同時に、DeNAの人材育成責任者として人材育成プログラムを開発。2022年にDeNAとデライト・ベンチャーズ（Delight Ventures）から出資を受け、株式会社Momentorを設立。組織効力感や心理学をもとにした人材育成と組織基盤構築の支援を行っている。 企業サイト 株式会社Momentor X（旧Twitter） 坂井風太 企業サイト 株式会社Momentor X（旧Twitter） 坂井風太