アイティメディアは急落。年初来安値を更新した。連休前１日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を９２億円（前期比１０．７％増）、営業利益を２０億円（同１３．３％増）と発表。配当予想は５０円（前期１００円）とした。好調な業績見通しを示した一方、減配を計画しており、これを嫌気した売りが先行しているようだ。 既存事業の底打ちと新たに連結した子会社の貢献を見込む。連結配当性向７０％以上を