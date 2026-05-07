yosugalaが、新曲「バニバニラ」のMusic Videoを公開。監督は松永つぐみが担当。楽曲の「あざとさ」を表現したMusicVideoに仕上がっている。TOKYO MXにて放送中の新木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』のエンディング主題歌である本楽曲は作詞・作曲・編曲を竹縄航太が担当し、あざとさ全開で遊び心あふれるサウンドが耳に残る、yosugalaらしさが詰め込まれた楽曲となっている。また、「バニバニラ」の配信リリースを記念し