日経平均株価が一時6万円を突破し、「次は7万円」との強気な声まで聞こえ始めた日本市場。だが、その熱狂の裏で、日本人の生活を支える“円の力”が、実は半世紀以上前の水準まで落ち込んでいることはあまり知られていない。実質実効為替レートは、1ドル360円だった時代と同水準――株高に沸く日本で、いま静かに進行している“本当の劣化”とは何なのか。 【画像】不倫騒動が報じられた高市内閣の閣僚 円の力そ