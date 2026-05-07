絶妙サイズの美しきフレンチ・ワゴン！ステランティスの仏ブランド、プジョーは2025年8月26日、Cセグメントの主力ステーションワゴン「308 SW」を欧州でマイナーチェンジし、新型モデルを発表しました。欧州ではすでに受注が開始されている同車。改良前モデルも日本で展開されているため、日本市場への導入時期もまもなくであることが予想されます。【画像】超カッコイイ！ これがまもなく登場予定の新型「ステーションワゴン