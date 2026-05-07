絶妙サイズの美しきフレンチ・ワゴン！

ステランティスの仏ブランド、プジョーは2025年8月26日、Cセグメントの主力ステーションワゴン「308 SW」を欧州でマイナーチェンジし、新型モデルを発表しました。

欧州ではすでに受注が開始されている同車。改良前モデルも日本で展開されているため、日本市場への導入時期もまもなくであることが予想されます。

【画像】超カッコイイ！ これがまもなく登場予定の新型「ステーションワゴン」です！ 画像で見る（30枚）

プジョー308 SWは、しなやかな足回りとエレガントなスタイリング、そして高い実用性を融合させたCセグメントのステーションワゴンです。

新型308 SWのボディサイズは全長4636mm×全幅1852mm×全高1443mmとなっています。

日本市場で人気のステーションワゴンであるスバル「レヴォーグ」のボディサイズは全長4755mm×全幅1795mm×全高1500mmであるため、新型308 SWはレヴォーグと比較して全長が約120mm短く、全高がやや低い、日本の道路でも扱いやすい絶妙なサイズ感が特徴です。

エクステリアでは、ブランド初となる“発光するライオンエンブレム”をフロントに採用しました。ボディ同色処理が施された新デザインのグリルや、3本爪のLEDライトシグネチャーと組み合わせることで、路上での存在感を一段と高めています。

ステーションワゴンならではの高い実用性も健在です。荷室容量はフレックスフロア（2段底）仕様の通常時で598リットルを確保しており、40：20：40の3分割で倒せる後席シートを格納することで、最大1487リットルまで拡大できます。また、手がふさがっている時に便利な電動テールゲートも備えています。

インテリアには最新の「i-Cockpit」を採用し、10インチのセンタータッチスクリーンや、好みの機能をショートカット設定できる5つの「i-Toggles（iトグル）」を備え、直感的な操作が可能です。

さらに最新のインフォテインメントシステムには、生成AI「チャットGPT」を組み込んだ音声アシスタントを搭載し、コネクテッド機能も大幅に進化しました。

パワートレインは、ユーザーのニーズに応える多彩なラインナップが用意されています。1.2リッター直列3気筒ガソリンターボエンジンをベースとした最高出力145馬力のハイブリッドモデル（Hybrid 145 ch e-DCS6）は3万4400ユーロ（1ユーロ約186.5円換算で約642万円、以下同）から設定されています



また、長距離ドライブに最適な130馬力の1.5リッター直列4気筒ディーゼルエンジン（BlueHDi 130 ch S＆S EAT8）モデルは3万6900ユーロ（約688万円）からとなります。

もっともパワフルな「プラグインハイブリッド」モデル（Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7）は4万3400ユーロ（約810万円）から設定されています。

このモデルは、1.6リッター直列4気筒ガソリンターボエンジンに電気モーターを組み合わせ、システム総合出力195馬力を発揮します。17.2kWhのバッテリーにより、WLTPモードで最大85kmの100％電気走行が可能です。

このほか、BEV（電気自動車）モデルである「E-308 SW」も用意され、こちらは4万2600ユーロ（約795万円）から設定されています。

デザイン・パワートレイン・コネクテッド機能のすべてにおいて洗練度を増した新型308 SW。欧州ではすでに受注が開始されており、日本市場への導入時期もそう遠くないうちに発表されるはずです。