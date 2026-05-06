中東情勢の悪化により事業にマイナスの影響があると答えた県内企業は8割を超えることが分かりました。民間の調査会社＝東京商工リサーチが県内企業72社に行ったアンケートによりますと、86・1パーセントが中東情勢の悪化が事業へマイナスの影響があると答えています。その理由として最も多かったのは「ガソリン価格の高騰」で77・9パーセント。次いで「原油由来の素材・材料の高騰によるコスト増」が57・6