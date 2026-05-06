【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第15節】(サガスタ)鳥栖 4-0(前半3-0)鳥取<得点者>[栖]芳野凱斗(11分)、塩浜遼(26分)、伊澤璃来(45分+1)、酒井宣福(90分+4)<警告>[取]東條敦輝(38分)主審:佐々木慎哉