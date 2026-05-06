◆明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ▽第１５節鹿島―水戸（６日・メルカリスタジアム）鹿島はホームに水戸を迎える「茨城ダービー」で連勝を目指す。前節の町田戦（１△１、ＰＫ４〇２）から中２日とあって、先発６人を変更。鈴木優磨、濃野公人らがベンチスタートとなった。ＧＫ早川友基、ＤＦ植田直通、キムテヒョンの後ろ３枚に変更はなく、右サイドバックに小池龍太、左サイドバックに安西幸輝を起用。ダブルボランチは