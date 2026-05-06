[5.6 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第15節](NACK)※14:00開始主審:山下良美<出場メンバー>[RB大宮アルディージャ]先発GK 24 トム・グローバーDF 3 加藤聖DF 19 尾崎優成DF 37 関口凱心DF 88 西尾隆矢MF 6 石川俊輝MF 11 カプリーニMF 14 泉柊椰MF 15 中山昂大MF 23 杉本健勇FW 90 オリオラ・サンデー控えGK 1 笠原昂史DF 22 茂木力也DF 34 村上陽介MF 7 小島幹敏MF 17 神田泰斗MF 27 松井匠MF 43 小林柚希FW 20 日高元FW 45