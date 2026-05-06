ÂçµÜvs¤¤¤ï¤ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[5.6 J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EAST-BÂè15Àá](NACK)
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:»³²¼ÎÉÈþ
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã]
ÀèÈ¯
GK 24 ¥È¥à¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¡¼
DF 3 ²ÃÆ£À»
DF 19 ÈøºêÍ¥À®
DF 37 ´Ø¸ý³®¿´
DF 88 À¾ÈøÎ´Ìð
MF 6 ÀÐÀî½Óµ±
MF 11 ¥«¥×¥ê¡¼¥Ë
MF 14 ÀôÉ¢Ü¿
MF 15 Ãæ»³¹·Âç
MF 23 ¿ùËÜ·òÍ¦
FW 90 ¥ª¥ê¥ª¥é¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼
¹µ¤¨
GK 1 ³Þ¸¶¹·»Ë
DF 22 ÌÐÌÚÎÏÌé
DF 34 Â¼¾åÍÛ²ð
MF 7 ¾®Åç´´ÉÒ
MF 17 ¿ÀÅÄÂÙÅÍ
MF 27 ¾¾°æ¾¢
MF 43 ¾®ÎÓÍ®´õ
FW 20 Æü¹â¸µ
FW 45 »³ËÜºùÂç
´ÆÆÄ
µÜÂôÍªÀ¸
[¤¤¤ï¤FC]
ÀèÈ¯
GK 23 º´¡¹ÌÚ²í»Î
DF 4 Æ²É¡µ¯Úö
DF 15 ÃæÌîÍÛÅÍ
DF 35 ¿¼¹ÁÁÔ°ìÏº
MF 3 ±óÆ£Î¿
MF 10 À¾Ã«Î¼
MF 22 ¹â¶¶Í¦ÍøÌé
MF 27 »³ÃæÆ×´õ
MF 30 ÌÚ¿áæÆÂÀ
FW 14 »³¸ýÂçµ±
FW 32 ¥ª¥¦¥¤¥¨¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à
¹µ¤¨
GK 39 ¥¸¥å¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó
DF 5 úÉÅÄÂçÀ¿
MF 2 º£ÌîÂ©¿á
MF 7 ÃæÅç½Ø
MF 16 ¹ÓÌÚ¿ÎæÆ
MF 40 ±ÊÌÚÎ¼ÂÀ
FW 11 ²ÃÆ£ÂçÚð
FW 29 ÅÄÃæ´´Âç
´ÆÆÄ
ÅÄÂ¼Íº»°
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:»³²¼ÎÉÈþ
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã]
ÀèÈ¯
GK 24 ¥È¥à¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¡¼
DF 3 ²ÃÆ£À»
DF 19 ÈøºêÍ¥À®
DF 37 ´Ø¸ý³®¿´
DF 88 À¾ÈøÎ´Ìð
MF 6 ÀÐÀî½Óµ±
MF 11 ¥«¥×¥ê¡¼¥Ë
MF 14 ÀôÉ¢Ü¿
MF 15 Ãæ»³¹·Âç
MF 23 ¿ùËÜ·òÍ¦
FW 90 ¥ª¥ê¥ª¥é¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼
¹µ¤¨
GK 1 ³Þ¸¶¹·»Ë
DF 22 ÌÐÌÚÎÏÌé
MF 7 ¾®Åç´´ÉÒ
MF 17 ¿ÀÅÄÂÙÅÍ
MF 27 ¾¾°æ¾¢
MF 43 ¾®ÎÓÍ®´õ
FW 20 Æü¹â¸µ
FW 45 »³ËÜºùÂç
´ÆÆÄ
µÜÂôÍªÀ¸
[¤¤¤ï¤FC]
ÀèÈ¯
GK 23 º´¡¹ÌÚ²í»Î
DF 4 Æ²É¡µ¯Úö
DF 15 ÃæÌîÍÛÅÍ
DF 35 ¿¼¹ÁÁÔ°ìÏº
MF 3 ±óÆ£Î¿
MF 10 À¾Ã«Î¼
MF 22 ¹â¶¶Í¦ÍøÌé
MF 27 »³ÃæÆ×´õ
MF 30 ÌÚ¿áæÆÂÀ
FW 14 »³¸ýÂçµ±
FW 32 ¥ª¥¦¥¤¥¨¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à
¹µ¤¨
GK 39 ¥¸¥å¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó
DF 5 úÉÅÄÂçÀ¿
MF 2 º£ÌîÂ©¿á
MF 7 ÃæÅç½Ø
MF 16 ¹ÓÌÚ¿ÎæÆ
MF 40 ±ÊÌÚÎ¼ÂÀ
FW 11 ²ÃÆ£ÂçÚð
FW 29 ÅÄÃæ´´Âç
´ÆÆÄ
ÅÄÂ¼Íº»°