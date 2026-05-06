テレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』（毎週水曜 0：30※6日は深1：00、『世界卓球2026』放送延長により放送時間が繰り下がる可能性あり）の第6話が6日に放送される。【場面写真】えっ!?車内で…唇を近付け合う菅井友香&稲葉友29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）。ある日、史幸から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告