稲葉友“史幸”、最後のデートで様子が変わり始め… 6日放送『水曜日、私の夫に抱かれてください』第6話【あらすじ】
テレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』（毎週水曜 0：30 ※6日は深1：00、『世界卓球2026』放送延長により放送時間が繰り下がる可能性あり）の第6話が6日に放送される。
【場面写真】えっ!?車内で…唇を近付け合う菅井友香&稲葉友
29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）。ある日、史幸から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は史幸は既婚者だった。
意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜（入山法子）に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか」と告げられる。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない史幸の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスとなっている。
第6話では、怜から、史幸に自分の気持ちを伝えたのかと問われた蓉子は、未練を捨て、公認不倫関係に決着をつけるため、もう一度だけ史幸と会うことを決意する。最後のデート、食事をしながら蓉子が自分の気持ちを伝えると、史幸は次第に様子が変わり始める。一方、蓉子は史幸が偶然落としたキーホルダーをきっかけに過去の楽しかったデートを思い出す。
名残惜しさを感じつつ、「これで最後だね」と乾杯した二人だったが、その後予想もしなかったアクシデントが起きる。
【場面写真】えっ!?車内で…唇を近付け合う菅井友香&稲葉友
29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）。ある日、史幸から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は史幸は既婚者だった。
第6話では、怜から、史幸に自分の気持ちを伝えたのかと問われた蓉子は、未練を捨て、公認不倫関係に決着をつけるため、もう一度だけ史幸と会うことを決意する。最後のデート、食事をしながら蓉子が自分の気持ちを伝えると、史幸は次第に様子が変わり始める。一方、蓉子は史幸が偶然落としたキーホルダーをきっかけに過去の楽しかったデートを思い出す。
名残惜しさを感じつつ、「これで最後だね」と乾杯した二人だったが、その後予想もしなかったアクシデントが起きる。