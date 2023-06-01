プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「エンドウ豆入り卵とじトンカツ丼」 「長芋の照り焼きおかか和え」 「春キャベツのベーコン蒸し」 の全3品。 ボリューム満点のトンカツ丼をメインに、素材の食感や味わいを生かした副菜を添えて。【主食】エンドウ豆入り卵とじトンカツ丼 ほっくりとしたエンドウ豆入り！麺つゆを使ってお手軽に！ ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：995K