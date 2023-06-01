プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「エンドウ豆入り卵とじトンカツ丼」 「長芋の照り焼きおかか和え」 「春キャベツのベーコン蒸し」 の全3品。
ボリューム満点のトンカツ丼をメインに、素材の食感や味わいを生かした副菜を添えて。

【主食】エンドウ豆入り卵とじトンカツ丼
ほっくりとしたエンドウ豆入り！　麺つゆを使ってお手軽に！

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調理時間：30分
カロリー：995Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

豚ロース肉  (トンカツ用)2枚
  塩コショウ  少々
＜衣＞
  小麦粉  大さじ1
  溶き卵  1/2~1個
  パン粉  1カップ
揚げ油  適量 エンドウ豆  (サヤ付き)1袋(150g)
玉ネギ  1/2個
卵  2個
＜調味料＞
  麺つゆ  (2倍濃縮)50~60ml
  水  150ml
  みりん  大さじ1
ご飯  (炊きたて)丼2杯分
一味唐辛子  適量

【下準備】

豚ロース肉は4等分に切る。揚げ油を170℃に予熱し始める。エンドウ豆はサヤからだしてサッと水洗いし、分量外の塩をまぶして、塩ごと熱湯に加えて2分位ゆで、ザルに上げる。玉ネギは縦薄切りにする。卵は溶きほぐす。

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【作り方】

1. 豚ロース肉の両面に塩コショウをし、＜衣＞の小麦粉、溶き卵、パン粉を順につける。

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2. 170℃の揚げ油に(1)を静かに入れ、ジュワジュワと言っていた泡がシュワシュワと小さな泡になり、おいしそうなキツネ色になったら油から上げ、油をきる。

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3. フライパンに＜調味料＞の材料、玉ネギを入れて中火で熱し、玉ネギがしんなりしたらエンドウ豆と(2)を入れ、再び煮たったら溶き卵をまわし入れる。

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4. お好みの半熟加減になったら、ご飯をよそった器にのせる。お好みで一味唐辛子を振る。

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【副菜】長芋の照り焼きおかか和え
電子レンジで加熱しておくことで焼く時間が短縮！

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調理時間：20分
カロリー：125Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

長芋  10cm
  砂糖  小さじ2
  しょうゆ  小さじ1
  麺つゆ  (2倍濃縮)小さじ2
サラダ油  小さじ2
かつお節  1袋(2.5g)

【下準備】

長芋は皮をむいて縦半分に切り、さらに幅7〜8mmの半月切りにし、耐熱皿に並べる。ラップをして電子レンジで2分30秒〜3分加熱する。

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【作り方】

1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、長芋を両面焼き色がつくまで焼く。

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2. ＜調味料＞の材料を加えてからめるように焼き、かつお節を加えて和え、器に盛る。

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【副菜】春キャベツのベーコン蒸し
フライパンで蒸すのでとっても簡単！　ベーコンの塩気が春キャベツの甘みを引き立てます。

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調理時間：10分
カロリー：147Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

春キャベツ  1/6個
ベーコン  3~4枚
サラダ油  大さじ1
粒マスタード  適量

【下準備】

春キャベツは軸を切り落とさず、半分に切ってサッと水洗いする。ベーコンは幅4〜5cmに切る。

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【作り方】

1. 春キャベツの葉の間にベーコンを挟み、サラダ油を中火で熱したフライパンで、両面焼き色がつくまで焼く。

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焼き色がつくまであまり触らず、じっと待ちましょう！
2. 焼き色がついたら、分量外の水大さじ3を加えて蓋をし、5〜6分蒸す。器に盛り、粒マスタードを添える。

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