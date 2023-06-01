【今日の献立】2026年5月6日(水)「エンドウ豆入り卵とじトンカツ丼」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「エンドウ豆入り卵とじトンカツ丼」 「長芋の照り焼きおかか和え」 「春キャベツのベーコン蒸し」 の全3品。
ボリューム満点のトンカツ丼をメインに、素材の食感や味わいを生かした副菜を添えて。
【主食】エンドウ豆入り卵とじトンカツ丼
ほっくりとしたエンドウ豆入り！ 麺つゆを使ってお手軽に！
調理時間：30分
カロリー：995Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
塩コショウ 少々
＜衣＞
小麦粉 大さじ1
溶き卵 1/2~1個
パン粉 1カップ
揚げ油 適量 エンドウ豆 (サヤ付き)1袋(150g)
玉ネギ 1/2個
卵 2個
＜調味料＞
麺つゆ (2倍濃縮)50~60ml
水 150ml
みりん 大さじ1
ご飯 (炊きたて)丼2杯分
一味唐辛子 適量
2. 170℃の揚げ油に(1)を静かに入れ、ジュワジュワと言っていた泡がシュワシュワと小さな泡になり、おいしそうなキツネ色になったら油から上げ、油をきる。
3. フライパンに＜調味料＞の材料、玉ネギを入れて中火で熱し、玉ネギがしんなりしたらエンドウ豆と(2)を入れ、再び煮たったら溶き卵をまわし入れる。
4. お好みの半熟加減になったら、ご飯をよそった器にのせる。お好みで一味唐辛子を振る。
【副菜】長芋の照り焼きおかか和え
電子レンジで加熱しておくことで焼く時間が短縮！
調理時間：20分
カロリー：125Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
砂糖 小さじ2
しょうゆ 小さじ1
麺つゆ (2倍濃縮)小さじ2
サラダ油 小さじ2
かつお節 1袋(2.5g)
2. ＜調味料＞の材料を加えてからめるように焼き、かつお節を加えて和え、器に盛る。
【副菜】春キャベツのベーコン蒸し
フライパンで蒸すのでとっても簡単！ ベーコンの塩気が春キャベツの甘みを引き立てます。
調理時間：10分
カロリー：147Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
ベーコン 3~4枚
サラダ油 大さじ1
粒マスタード 適量
焼き色がつくまであまり触らず、じっと待ちましょう！
2. 焼き色がついたら、分量外の水大さじ3を加えて蓋をし、5〜6分蒸す。器に盛り、粒マスタードを添える。
ボリューム満点のトンカツ丼をメインに、素材の食感や味わいを生かした副菜を添えて。
【主食】エンドウ豆入り卵とじトンカツ丼
ほっくりとしたエンドウ豆入り！ 麺つゆを使ってお手軽に！
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：995Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）豚ロース肉 (トンカツ用)2枚
塩コショウ 少々
＜衣＞
小麦粉 大さじ1
溶き卵 1/2~1個
パン粉 1カップ
揚げ油 適量 エンドウ豆 (サヤ付き)1袋(150g)
玉ネギ 1/2個
卵 2個
＜調味料＞
麺つゆ (2倍濃縮)50~60ml
水 150ml
みりん 大さじ1
ご飯 (炊きたて)丼2杯分
一味唐辛子 適量
【下準備】豚ロース肉は4等分に切る。揚げ油を170℃に予熱し始める。エンドウ豆はサヤからだしてサッと水洗いし、分量外の塩をまぶして、塩ごと熱湯に加えて2分位ゆで、ザルに上げる。玉ネギは縦薄切りにする。卵は溶きほぐす。
©Eレシピ
【作り方】1. 豚ロース肉の両面に塩コショウをし、＜衣＞の小麦粉、溶き卵、パン粉を順につける。
©Eレシピ
2. 170℃の揚げ油に(1)を静かに入れ、ジュワジュワと言っていた泡がシュワシュワと小さな泡になり、おいしそうなキツネ色になったら油から上げ、油をきる。
©Eレシピ
3. フライパンに＜調味料＞の材料、玉ネギを入れて中火で熱し、玉ネギがしんなりしたらエンドウ豆と(2)を入れ、再び煮たったら溶き卵をまわし入れる。
©Eレシピ
4. お好みの半熟加減になったら、ご飯をよそった器にのせる。お好みで一味唐辛子を振る。
©Eレシピ
【副菜】長芋の照り焼きおかか和え
電子レンジで加熱しておくことで焼く時間が短縮！
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：125Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）長芋 10cm
砂糖 小さじ2
しょうゆ 小さじ1
麺つゆ (2倍濃縮)小さじ2
サラダ油 小さじ2
かつお節 1袋(2.5g)
【下準備】長芋は皮をむいて縦半分に切り、さらに幅7〜8mmの半月切りにし、耐熱皿に並べる。ラップをして電子レンジで2分30秒〜3分加熱する。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、長芋を両面焼き色がつくまで焼く。
©Eレシピ
2. ＜調味料＞の材料を加えてからめるように焼き、かつお節を加えて和え、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】春キャベツのベーコン蒸し
フライパンで蒸すのでとっても簡単！ ベーコンの塩気が春キャベツの甘みを引き立てます。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：147Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）春キャベツ 1/6個
ベーコン 3~4枚
サラダ油 大さじ1
粒マスタード 適量
【下準備】春キャベツは軸を切り落とさず、半分に切ってサッと水洗いする。ベーコンは幅4〜5cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 春キャベツの葉の間にベーコンを挟み、サラダ油を中火で熱したフライパンで、両面焼き色がつくまで焼く。
©Eレシピ
焼き色がつくまであまり触らず、じっと待ちましょう！
2. 焼き色がついたら、分量外の水大さじ3を加えて蓋をし、5〜6分蒸す。器に盛り、粒マスタードを添える。
©Eレシピ