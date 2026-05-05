広島県世羅町の観光農園で１２０万本のネモフィラと３０万株のシバザクラが見ごろを迎えています。 まるで絨毯のように咲き誇るのはネモフィラです。 世羅町のフラワービレッジ花夢の里では西日本最大級の丘をブルーのネモフィラが覆いつくしています。 今年は暖かく、例年よりも早く見ごろを迎えたということです。 名古屋から来た人「すごくブルーがきれいでこんなにたくさんの花があると思わなかった