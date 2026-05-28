ジャンボたかお
『ジャンボたかお』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
2026年8月8日
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レインボー池田直人が元読売テレビアナウンサーの佐藤佳奈さんと結婚を発表
紹介者は吉本の先輩・茜チーフ氏で、遠距離を乗り越えての結婚とのこと
日刊スポーツ
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レインボー池田直人が先輩芸人・茜チーフの紹介で元アナと結婚を発表
コント中に相方のジャンボたかおへサプライズで結婚報告するという演出で伝えた
オリコンニュース
2026年8月7日
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レインボー池田直人が元読売テレビ・佐藤佳奈アナとの結婚を発表
コンビのYouTubeコント中に発表し、相方ジャンボたかおは大慌てに
東スポWEB
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結婚を発表したレインボーの池田直人 プロポーズの失敗も告白
プロポーズはパラグライダーデートを雨で断念し、ホテルの風呂場で成功したという
日刊スポーツ
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読売テレビを退社した佐藤佳奈アナが、レインボー池田直人との結婚を発表
お笑いコンビ・レインボーの池田直人氏と結婚したことを報告している
日刊スポーツ
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レインボー池田直人が元読売テレビアナウンサーの佐藤佳奈との結婚を発表
お相手は読売テレビを7月末に退社したアナウンサー佐藤佳奈さんとのこと
日刊スポーツ
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レインボー池田直人が元読売テレビアナウンサーとの結婚を発表
お相手は7月末に読売テレビを退社した佐藤佳奈アナ（29）とのこと
オリコンニュース
2026年7月20日
2026年7月1日
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ジャンボたかお 都丸紗也華との交際報道で質問され「俳優風」回答見せた
都丸紗也華との交際報道巡る質問に「事務所を通してください」と回答
オリコンニュース
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峯岸みなみ、アイドルは「グループ卒業後なかなか幸せになれない」
峯岸は「アイドルは卒業後なかなか幸せになれない」と語りかけ生田も同意
ABEMA TIMES