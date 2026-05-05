サッカーＪ２、ＲＢ大宮アルディージャは４日、明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ地域リーグラウンドＥＡＳＴ―Ｂグループ第１５節いわき戦（６日、ＮＡＣＫ）にて、ＲＢ大宮の選手が試合中に走った距離に応じて、選手会が寄付を行うことが決定したことを発表した。

試合に出場している選手たちが走った距離を計算し、チームの合計走行距離に応じて「１ｋｍ×３０００円」の金額を、選手会から、脊髄研究財団である「Ｗｉｎｇｓ ｆｏｒ Ｌｉｆｅ財団」へ寄付する。

同戦は「Ｗｉｎｇｓ ｆｏｒ Ｌｉｆｅ Ｗｏｒｌｄ Ｒｕｎ 記念ユニホーム」を着用する最後の一戦ということもあり、選手会会長のＤＦ村上陽介は「ＲＢ大宮らしくアグレッシブに走り続けますので、是非スタジアムに足を運んでいただき、試合だけでなくチャリティーランイベントへのご支援もよろしくお願いします。また５月１０日にイベントは行われますので、ぜひみなさんのご参加お待ちしております」とコメントした。

１０日には世界中から約３１万人以上のランナーが参加し、参加費全額が脊髄損傷研究に寄付される、世界最大規模のチャリティーランイベント「Ｗｉｎｇｓ ｆｏｒ Ｌｉｆｅ Ｗｏｒｌｄ Ｒｕｎ ２０２６」が開催され、「大宮会場（大宮第三公園）」でも実施される。