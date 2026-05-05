コビー・メイヌーの右足が、マンチェスター・ユナイテッドのシーズンにひとつの答えを出した。５月３日、オールド・トラフォードで行なわれたリバプール戦。ユナイテッドは３−２で競り勝ち、来季のチャンピオンズリーグ出場権を確保できる５位以内を確定させた。昨季はリーグ戦で15位に沈み、今季も序盤に14位付近でもがいていたチームが、３年ぶりに欧州最高峰の舞台へ戻ることになった。しかもその決勝点を決めたのが、一