マンＵがCL出場権を確保。輝きを取り戻したメイヌー。キャリックは、選手たちが迷わず走り、戦い、勝ち切れるだけの土台を作った【現地発】

マンＵがCL出場権を確保。輝きを取り戻したメイヌー。キャリックは、選手たちが迷わず走り、戦い、勝ち切れるだけの土台を作った【現地発】