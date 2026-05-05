タレントの渡辺正行が、5月7日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。渡辺正行＝テレビ朝日提供今年1月に古希の誕生日を迎えた渡辺。娘と誕生日が同じだそうで、家族で誕生会を開催し、プレゼント交換をしてお祝いしたという。渡辺は、古希を迎えて剣道七段の昇段試験を受験。見事合格した。昇格してからも稽古に励んでいるそうで、最近は芸能人の剣道仲間たちとも集まっているとい