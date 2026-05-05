70歳タレント、ラジオ生放送の予定を勘違い ゴルフ場から急遽中継で参加
タレントの渡辺正行が、5月7日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
渡辺正行 ＝テレビ朝日提供
今年1月に古希の誕生日を迎えた渡辺。娘と誕生日が同じだそうで、家族で誕生会を開催し、プレゼント交換をしてお祝いしたという。
渡辺は、古希を迎えて剣道七段の昇段試験を受験。見事合格した。昇格してからも稽古に励んでいるそうで、最近は芸能人の剣道仲間たちとも集まっているという。
一方で、趣味のゴルフでは大きな失敗をしてしまったそうで、ラジオの生放送の予定を勘違いし、ゴルフ場から急遽中継になったというエピソードを披露した。
私生活では結婚27年になる妻と愛犬2匹と暮らしており、今は愛犬が夫婦の架け橋になっているそう。愛娘は自立し、家を出ているが、成人を迎えるときには生まれ年のワインを開けて成長を祝った。娘が学生時代には父娘2人で海外旅行にでかけたといい、思い出の時間になったと振り返った。
渡辺正行 ＝テレビ朝日提供
今年1月に古希の誕生日を迎えた渡辺。娘と誕生日が同じだそうで、家族で誕生会を開催し、プレゼント交換をしてお祝いしたという。
渡辺は、古希を迎えて剣道七段の昇段試験を受験。見事合格した。昇格してからも稽古に励んでいるそうで、最近は芸能人の剣道仲間たちとも集まっているという。
私生活では結婚27年になる妻と愛犬2匹と暮らしており、今は愛犬が夫婦の架け橋になっているそう。愛娘は自立し、家を出ているが、成人を迎えるときには生まれ年のワインを開けて成長を祝った。娘が学生時代には父娘2人で海外旅行にでかけたといい、思い出の時間になったと振り返った。