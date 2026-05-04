【モデルプレス＝2026/05/04】「JAPAN JAM 2026」（5月2日〜5日／千葉市蘇我スポーツ公園）の3日目が中止となることが、当日の4日に発表された。出演予定だったアーティストの対応に注目が集まっている。【写真】M!LK佐野「規格外」と話題の自宅の豪華設備◆出演予定だったアーティストが生配信実施M!LKは1時間ほどメンバー全員で会議をし、グループ公式YouTubeチャンネルにて生配信を実施することに。同イベントで歌うはずだった