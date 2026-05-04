M!LK・CUTIE STREETら「JAPAN JAM 2026」中止で次々緊急対応 生配信・セトリ＆特別映像公開にファン感謝「救われた」
【モデルプレス＝2026/05/04】「JAPAN JAM 2026」（5月2日〜5日／千葉市蘇我スポーツ公園）の3日目が中止となることが、当日の4日に発表された。出演予定だったアーティストの対応に注目が集まっている。
【写真】M!LK佐野「規格外」と話題の自宅の豪華設備
M!LKは1時間ほどメンバー全員で会議をし、グループ公式YouTubeチャンネルにて生配信を実施することに。同イベントで歌うはずだった「アイドルパワー」「好きすぎて滅！」の2曲を披露した。
同じくグループ公式YouTubeチャンネルにて緊急で生配信をしたCUTIE STREETも披露する予定だった「モアベリサマー」でファンを盛り上げ、全てのセットリストと新しい衣装も公開した。さらにWeverseでライブ配信をしたILLITのもとへ駆けつけた。
ほかにもME:I（ミーアイ）はグループ公式Instagramでライブ配信。Novelbright、優里は公式X（旧Twitter）にてセットリストを投稿し、ヤングスキニーもセットリストを再現した特別映像を公式YouTubeチャンネルで急遽プレミア公開した。さらに出演予定だったほかアーティストも、中止についてコメントするなど、悲しむファンへ言葉を贈っている。
これらの対応に、ファンからは「救われた」「ありがとうございます」「ファン思いで泣ける」「元気出た」などと感謝の声が上がっている。（modelpress編集部）
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◆出演予定だったアーティストが生配信実施
M!LKは1時間ほどメンバー全員で会議をし、グループ公式YouTubeチャンネルにて生配信を実施することに。同イベントで歌うはずだった「アイドルパワー」「好きすぎて滅！」の2曲を披露した。
◆Novelbright・優里ら、セトリ公開
ほかにもME:I（ミーアイ）はグループ公式Instagramでライブ配信。Novelbright、優里は公式X（旧Twitter）にてセットリストを投稿し、ヤングスキニーもセットリストを再現した特別映像を公式YouTubeチャンネルで急遽プレミア公開した。さらに出演予定だったほかアーティストも、中止についてコメントするなど、悲しむファンへ言葉を贈っている。
これらの対応に、ファンからは「救われた」「ありがとうございます」「ファン思いで泣ける」「元気出た」などと感謝の声が上がっている。（modelpress編集部）
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