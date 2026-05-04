アメリカ・オレゴン州にある動物園で、クマが水遊びする様子が撮影された。冬眠状態を終えて初の水浴びに夢中となり、あとから来た別のクマにも場所を譲らなかった。その様子が動画で公開され、多くの関心を集めている。今季初の水浴びに大はしゃぎアメリカ・オレゴン州にあるオレゴン動物園で6日、穏やかに晴れた日に撮影された映像だ。現れたクマが“バスタブ”に飛び込み、自分に水をかけ始めた。冬眠状態だった数カ月の期間が