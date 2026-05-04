ロックバンドLUNA SEAのギタリストSUGIZOが3日夜、Xを更新。憲法について私見をつづった。SUGIZOは「憲法記念日。今だからこそ、改めて日本国憲法を熟考し、学び直し、未来のために行動したい」と書き出した。高市早苗首相は先月12日、自民党党大会において改憲について「時は来ました。発議に何とかめどが立ったと言える状態で、来年の党大会を迎えたい」などと話すなど、意欲を示している。SUGIZOは「今だからこそ国民主権を守り