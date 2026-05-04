生まれて間もない子猫を保護、ボルゾイさんと共に暮らすようになり…。何気ない日常の一コマが思わず泣けてくるほど尊いと話題になりました。 思わず頬が緩んでしまうその光景には1.9万件のいいね、絶賛の声が寄せられることとなりました。 【動画：赤ちゃん子猫と大型犬→小さなおててで『猫パンチ』をした結果…泣けてくる『尊い世界』】 生後1ヶ月の子猫と大型犬が共に暮らした結果… Xアカウント『@ganbor_zoi』に