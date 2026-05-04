生まれて間もない子猫を保護、ボルゾイさんと共に暮らすようになり…。何気ない日常の一コマが思わず泣けてくるほど尊いと話題になりました。

思わず頬が緩んでしまうその光景には1.9万件のいいね、絶賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃん子猫と大型犬→小さなおててで『猫パンチ』をした結果…泣けてくる『尊い世界』】

生後1ヶ月の子猫と大型犬が共に暮らした結果…

Xアカウント『@ganbor_zoi』に投稿されたのは、ボルゾイ「エドガー」くんと保護猫「空（くう）」ちゃんが出会ったばかりの頃の映像。

空ちゃんは生後1～2日、まだ目も開いていない頃に保護されエドガーくんの元へやってきたのだそう。

思わず泣けてくるほど尊い『優しい世界』に反響

当時のエドガーくんにとっては自分のお顔よりも小さな存在であるとはいえ、猟犬としての気質を持つ犬種でもあることから、どんな反応を示すのか多少の不安もあったと語る飼い主さん。

しかし、そんな心配は杞憂であったことをすぐに証明してくれたといいます。

小さな空ちゃんを傷つけてしまわないように、細心の注意を払いながら目線を合わせるように伏せたというエドガーくん。

自分より何十倍も大きなエドガーくんをすでに信頼しきっている様子で見つめる空ちゃんは、小さな小さなおててで猫パンチを繰り出した模様。

大きなあくびをするエドガーくん、そのお口の中に簡単に収まってしまいそうなほど小さい空ちゃんの猫パンチがダメージを与えることはもちろんなく、余裕の表情でその様子を気に掛けるお姿はあまりにも尊く優しさに溢れたものだったといいます。

思わず泣けてくるほどの『優しい世界』は、飼い主さんのみならず多くのユーザーに感動と笑顔を届けることとなったのでした。

この投稿には「微笑ましいなぁ」「ウルウルしました」「猫パンチは、年と共に威力が増すのよ！頑張って！」「ずっと観てられます」「かわいい」などのコメントが寄せられています。

凸凹コンビの日常が大人気

ボルゾイのエドガーくんと猫の空ちゃん。種族や体の大きさは違えど、互いにかけがえのない存在であることが伝わってくる凸凹コンビの日常はあまりにも愛くるしいものだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすエドガーくん、空ちゃんのお姿は日々ボルゾイや猫ちゃんの魅力、たくさんの癒しと笑顔を発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@ganbor_zoi」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。