◆米大リーグヤンキース―オリオールズ（３日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３４）が３日（日本時間４日）、本拠地・オリオールズ戦に「３番・右翼」でスタメン出場し、４月２８日（同２９日）の敵地・レンジャーズ戦以来４試合ぶりの本塁打となる１３号２ランを放ち、ＭＬＢ全体でトップのホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）に並んだ。本拠地が総立ちになるアーチだ