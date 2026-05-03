◆米大リーグ ヤンキース―オリオールズ（３日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３４）が３日（日本時間４日）、本拠地・オリオールズ戦に「３番・右翼」でスタメン出場し、４月２８日（同２９日）の敵地・レンジャーズ戦以来４試合ぶりの本塁打となる１３号２ランを放ち、ＭＬＢ全体でトップのホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）に並んだ。

本拠地が総立ちになるアーチだった。同点の３回１死二塁の２打席目。１ボールから右腕・ギブソンの甘く入った８２・１マイル（約１３０・７キロ）のカーブを振り抜くと、中堅フェンスをギリギリ越える飛距離４１３フィート（約１２６メートル）の１３号２ランとなった。

ア・リーグの本塁打数では、村上が１日（同２日）に１３号を放って単独トップに立っていた。アルバレス（アストロズ）とジャッジが１２本塁打で背中を追っていたが、ジャッジが４戦ぶりのアーチで追いついた。ナ・リーグは１１本塁打のシュワバー（フィリーズ）、オルソン（ブレーブス）がトップのため、村上とジャッジはＭＬＢ全体のトップにも立っている。