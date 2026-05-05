俺は高校2年生のキョウスケ。小さい頃から母さんは厳しかった。毎日の課題、テストの点数、提出物の期限。ひたすら頑張りを要求されて、少しでも気を抜くと怒られた。とはいえ俺はそれなりに勉強が好きだったし、小さい頃は言われるがままに素直にこなしていた。しかし母さんは高校生になっても「もっと上を目指しなさい」と言いつづける。常に俺を誰かと比べて、点数や評価が気になって仕方ないのだ。俺はだんだん違和感を覚える