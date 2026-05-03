｢博多どんたく港まつり｣が3日開幕し、初日は95万人の人出でにぎわいました。■森野里奈記者「いま博多松囃子を先頭にパレードが始まりました。参加者も沿道の方も傘やレインコートで雨をしのいでいます」3日午後1時、博多どんたく港まつりのパレードが福岡市の明治通りで始まり、華やかな衣装に身を包んだどんたく隊がしゃもじを打ち鳴らして踊り、祭りを盛り上げました。■見物客｢きょうは福岡から地元なんです