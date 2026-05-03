◇プロ野球 セ・リーグ 阪神3-0巨人(3日、甲子園球場)※降雨コールド阪神が7回降雨コールドで勝利し、巨人に2連勝。試合後、完封勝利をマークした才木浩人投手がインタビューに応じました。才木投手は2回6失点だった4月28日のヤクルト戦から中4日で先発。2回に3三振でピンチを切り抜けると、7回まで11奪三振をマークする好投。打線は佐藤輝明選手のタイムリーなどで3点を取り、7回裏で降雨コールド。才木投手は7回103球、被安打4、