◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦 〇井上尚弥 （判定） 中谷潤人●（２日、東京ドーム）

プロボクシングＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が３日、病院で、２日の東京ドーム興行で世界同級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝との試合で痛めた左目下を再検査した結果、左眼窩（か）底骨折だったことが分かった。

中谷は井上との試合中、１０回に偶然のバッティングで眉間左目付近をカットし流血。さらに１１回には井上の右アッパーなどの強打を左目付近に受けた。試合後、病院に直行して検査を受ける予定だったが、気丈に記者会見に出席。「５万５０００人のお客さんとＰＰＶでご覧いただいた方の前で戦えたことを光栄に思う。色んなことを想定して準備してきたので（尚弥の強さに）驚きはなかったが、さすがチャンピオン。ボクシングを作っていくのはうまかった。（尚弥との）駆け引きを楽しみながらやっていた」などと答えた。

その後、中谷は病院で検査を受けたが、夜が明けてから３日、改めて病院でＭＲＩ（磁気共鳴画像法）で精密検査を受けた結果、眼窩底骨折が見られたという。全治や治療法などは再々検査などを受けてから決まるという。同ジムの村野健会長はスポーツ報知の取材に「精いっぱい戦ってくれた。いつも自分を追い込んで良い状態を作っていきますが、今回はいつも以上に追い込み、ベストの状態で試合に臨めた。ケガと疲れを癒やすためにも、しばらくはゆっくり体を休めてほしい」と話した。

中谷はこの日、自身のＳＮＳで「昨晩も沢山の応援ありがとうございました！

そして井上選手ありがとうございました！

東京ドームのリングとても楽しかったです！

怪我（けが）は少しありますが、しっかり治してまた戦います！

Ｉ ｌｏｖｅ ｙｏｕ ａｌｌ 感謝！感謝！」とファンや井上に向けてメッセージを投稿。これには尚弥もＸで「中谷くんありがとう！ 東京ドームのリングで戦う事ができて楽しかった！」などとリプライ。激闘を終えて、理解し合えた２人の、すがすがしく、潔いやりとりに多くのファンもコメントを寄せていた。