ゴールデンウィークを迎え、気温がだんだんと暖かくなり、日差しに夏の兆しを感じている人も多いのではないでしょうか。実は、紫外線の量は春から一気に増え始めています。紫外線といえば日焼けを連想しますが、実は肌の老化にも大きな影響があります。シミ、シワ、そばかすが増える「光老化」と呼ばれる現象や対策について、皮膚科専門医の慶田朋子先生に聞きました。【えっ！】「光老化」を防ぐアイテム（3個）がコレです！