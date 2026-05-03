ゴールデンウィークを迎え、気温がだんだんと暖かくなり、日差しに夏の兆しを感じている人も多いのではないでしょうか。実は、紫外線の量は春から一気に増え始めています。紫外線といえば日焼けを連想しますが、実は肌の老化にも大きな影響があります。シミ、シワ、そばかすが増える「光老化」と呼ばれる現象や対策について、皮膚科専門医の慶田朋子先生に聞きました。

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ブルーライト、一部の赤外線も、肌を老化

Q．そもそも「光老化」とは何ですか？ 光老化のメカニズムを教えてください。

慶田さん「光老化とは、太陽光を長時間浴びることで肌や目が老化する現象のことです。肌の老化が進行する原因は加齢にあると思いがちですが、実は光老化の影響が8割を占めるといわれています。

太陽光には、紫外線（UV）、可視光線、赤外線が含まれています。この内、光老化に最も影響しているのが紫外線です。紫外線は、波長の長い順にA波（UVA）、B波（UVB）、C波（UVC）に分類されます。UVCは地表には届かないため、人体に影響しませんが、UVA・UVBには注意が必要です。

UVAは波長が長いため、肌の深部にある真皮層にまで届き、皮膚の弾力とハリに関わるコラーゲンやエラスチンをつくる細胞にダメージを与え、シワやたるみを引き起こします。一方、UVBは表皮にダメージを与えやすく、日焼けなどの炎症を引き起こす他、表皮内にあるメラノサイトを活性化して、シミのもととなるメラニン色素の生成を促します。加えて、長期的な影響として、皮膚がんの原因にもなります。

また、紫外線を浴びると皮膚の中で活性酸素が発生。活性酸素は細胞にダメージを与えるため、シミ、シワ、たるみなどの肌老化を加速させます。また近年、太陽光に含まれる可視光線（ブルーライト）と一部の赤外線も、肌を老化させることがわかっています。

生理的な現象である加齢による老化は、基本的にはゆるやかに進行します。しかし、光老化が蓄積すると、老化は急ピッチで進行していきます。加齢による自然な老化とは別に、光老化の対策は必ず行うべきです」

Q．春が過ぎ、夏が近づくと光老化が進みやすいといわれています。その理由は？

慶田さん「紫外線量は3月ごろから増え始め、6〜8月にピークに達します。とくに光老化への影響が大きいUVAの量は、春でも真夏とほとんど変わりません。日差しが柔らかい春に紫外線対策の手を抜くと、ダメージが蓄積されて光老化も進行してしまいます。

また、夏が近づくにつれ、暑さで疲労やストレスが蓄積したり、エアコンによる冷えや乾燥、生活習慣が乱れやすいなど、紫外線以外の老化につながる原因も増えます。紫外線対策はもちろん、バランスのとれた食生活、生活習慣などにも気をつけないといけません」

Q．光老化を防ぐために、特に意識すべきケアや対策を教えてください。

慶田さん「光老化は紫外線の防御により遅らせることができます。太陽光は一年中降り注いでいるので、季節や天候を問わず、日焼け止めは毎日塗りましょう。これからどんどん暑さが増します。汗で日焼け止めが流れてしまうので、こまめに塗り直すことも重要です。ただ、日焼け止めにも限界があるので、帽子や日傘などを使って物理的に遮光する方法も取り入れながら、臨機応変に対応しましょう。日焼け止めのサプリメントも併用すると、より効果的です。

また、紫外線による酸化に対抗するには、抗酸化作用をもつ栄養素を積極的にとること。とくにビタミンA・C・Eには、高い抗酸化作用があります。トマトに含まれるリコピン、緑黄色野菜に多いβカロテンなどのカロテノイド、ブルーベリーや大豆製品に含まれるポリフェノールなどのフィトケミカルも、抗酸化力が高くオススメです」”

光老化は、日々の紫外線対策と生活習慣の見直しで確実に遅らせることができます。今すぐしっかりケアを始めて、夏本番に備えましょう！