トップファッション誌『ランウェイ』を舞台に、“悪魔のような”カリスマ編集長・ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントに採用されたアンディ（アン・ハサウェイ）が、仕事や恋に奮闘する姿を描いた『プラダを着た悪魔』（2006年）。「ミランダのアシスタントを1年務めれば、どんな仕事にもつけるようになる」という同僚・エミリー（エミリー・ブラント）の言葉を信じ、ファッションに疎いながらもアシスタントとして成長