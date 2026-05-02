岩手県大槌町の山林火災は、発生から11日目の2日、町が、延焼の恐れがなくなったことを示す「鎮圧」を宣言しました。岩手県大槌町・平野公三町長：鎮圧を午後1時に宣言しました。大槌町は、2日朝までにまとまった雨が降り、現地調査で白煙や熱源が確認されなかったことから、山林火災の「鎮圧」を宣言しました。高校生：安心感があるしやっと元通りの生活に戻れたなと。大槌町の山林火災は4月22日に発生し、1633ヘクタールが焼け、