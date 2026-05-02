県関係スポーツの結果です。バスケットボールBリーグ1部の富山グラウジーズは、今シーズンの最終節、アウェーで広島との試合。96対89で勝ちました。野球の独立リーグ・日本海リーグの富山GRNサンダーバーズは、今シーズンの開幕を滋賀県で迎え、今シーズンから参入した滋賀ハイジャンプスに8対3で勝利しました。