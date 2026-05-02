開幕から怒涛の13連勝。J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-Aで、首位を快走するベガルタ仙台の勢いを止めたのは、ブラウブリッツ秋田だった。５月２日に行なわれた第14節で、秋田は仙台のホームに乗り込む。開始早々の３分、佐藤大樹がカットインからシュートを放ち、先制点を奪う。28分には佐藤のクロスから梅田魁人がヘディングシュートでゴールに突き刺し、追加点を挙げる。さらに57分、中野嘉大のお膳立てで