仙台の連勝を止めたのは秋田！ ３発完勝、敵地でリベンジ果たす！
開幕から怒涛の13連勝。J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-Aで、首位を快走するベガルタ仙台の勢いを止めたのは、ブラウブリッツ秋田だった。
５月２日に行なわれた第14節で、秋田は仙台のホームに乗り込む。開始早々の３分、佐藤大樹がカットインからシュートを放ち、先制点を奪う。
28分には佐藤のクロスから梅田魁人がヘディングシュートでゴールに突き刺し、追加点を挙げる。さらに57分、中野嘉大のお膳立てで佐川洸介が冷静にゴールへ流し込む。
82分に１点を返されるも、その後は集中力を切らさずにゴールを割らせず、３−１で勝利した。
前回対戦では０−０で迎えたPK戦で敗れている秋田が、難敵を相手にリベンジを果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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５月２日に行なわれた第14節で、秋田は仙台のホームに乗り込む。開始早々の３分、佐藤大樹がカットインからシュートを放ち、先制点を奪う。
28分には佐藤のクロスから梅田魁人がヘディングシュートでゴールに突き刺し、追加点を挙げる。さらに57分、中野嘉大のお膳立てで佐川洸介が冷静にゴールへ流し込む。
82分に１点を返されるも、その後は集中力を切らさずにゴールを割らせず、３−１で勝利した。
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