ファジアーノ岡山は５月２日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第14節で、サンフレッチェ広島とホームで対戦した。拮抗した展開が続いたなか、83分についにスコアボードを動かす。山根永遠のクロスからレオ・ガウショがヘディングシュートでゴールに流し込んだ。 岡山はこの得点を最後まで守り切り、１−０で勝利。PK戦での勝利を含めて、３連勝を飾った。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【画像】新垣結衣