[5.2 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第14節](ニッパツ)※14:00開始主審:瀬田貴仁<出場メンバー>[横浜FC]先発GK 21 市川暉記DF 5 細井響DF 19 杉田隼DF 24 秦樹MF 7 山田康太MF 10 ジョアン・パウロMF 26 横山暁之MF 39 遠藤貴成MF 48 新保海鈴MF 77 高江麗央FW 9 ルキアン控えGK 42 石井僚DF 16 伊藤槙人DF 25 S. MukaiMF 13 窪田稜MF 14 高塩隼生MF 35 宇田光史朗MF 78 岩崎亮佑FW 18 森海渡FW 90 アダイウトン監督須藤大輔[S