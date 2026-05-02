GW真っただ中。バーベキューや外ごはんにあるとうれしい、さっぱり味の一品をご紹介します。カラフルな野菜で作る、見た目も華やかピクルス。粒こしょうと赤唐辛子がピリッときいて、箸休めにもぴったり！前日に仕込んでおけば、当日は盛りつけるだけでOKです。『カラフル野菜のピクルス』のレシピ材料（作りやすい分量）と作り方（1）赤・黄パプリカ各1 個（縦に幅1.5?に切る）、にんじん2/3本（長さ5?、1? 角の棒状に切る）、