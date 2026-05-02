自転車の交通違反に対して反則金が科される「青切符制度」の導入から、5月1日で1か月となります。16歳以上が対象のこの制度、市民の意識はどの程度変わったのでしょうか。 西鉄久留米駅周辺では1日朝、警察官が自転車の通勤・通学者などを呼び止めて指導や警告を行いました。これは、自転車の交通違反に対して反則金が科される「青切符」の導入から1か月のタイミングに合わせて実施されたものです。■奥村誠悟記者「あちらの自転